Правительство Казахстана начало подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов, увеличив финансирование ремонта электростанций и коммунальной инфраструктуры. Власти рассчитывают закрепить результаты прошлого года, когда число сбоев теплоснабжения удалось сократить втрое.

Итоги прошлого сезона

Подготовка к зиме 2025–2026 годов сопровождалась увеличением расходов на ремонт энергетической инфраструктуры.

Собственники энергообъектов направили на ремонт электростанций 348 млрд тенге, что на 6% больше, чем годом ранее. Еще 129 млрд тенге было выделено на модернизацию тепловых сетей – рост составил 16%.

За год капитально отремонтировали 10 энергоблоков, 63 котла и 39 турбин, обновили 17 тысяч километров линий электропередачи, 420 подстанций и заменили 323 километра тепловых сетей.

По данным Министерства энергетики, в декабре энергосистема выдержала максимальную нагрузку в 17,3 ГВт. Благодаря проведенным работам количество нарушений температурного режима в жилых домах сократилось с 65 до 21 случая, а число технологических нарушений на электростанциях уменьшилось на 15%.

Кроме того, пять теплоэлектроцентралей удалось вывести из «красной» зоны риска в «желтую», еще три – из «желтой» в «зеленую».

Подготовка к новой зиме

Подготовка к следующему отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего. В 2026 году на ремонт электростанций планируется направить 384 млрд тенге, что на 9% больше прошлогоднего показателя.

При этом под особым контролем остаются пять ТЭЦ, которые пока находятся в «красной» зоне риска. Это станции в Семее, Уральске, Таразе, Актау (ТЭЦ-2) и Темиртау (ГРЭС-1).

До конца года Министерство энергетики рассчитывает снизить средний износ оборудования электростанций до 52%.

Ремонт ТЭЦ продолжается

В этом году запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины.

На сегодняшний день полностью завершены работы на двух энергоблоках, продолжается ремонт еще двух. Капитально отремонтированы 13 котлов и 8 турбин, остальные объекты находятся в работе.

Одновременно проводится текущий ремонт более 500 единиц вспомогательного оборудования.

Продолжается модернизация электросетей и тепломагистралей. Уже обновлено около 6,3 тысячи километров линий электропередачи, 135 подстанций и 1 253 распределительных пункта. До конца года планируется привести в порядок свыше 17 тысяч километров ЛЭП.

На тепловых сетях из запланированных 377 километров уже заменено 65 километров, еще на 278 километрах работы продолжаются.

Обновление сетей

Сроки подготовки зависят от климатических особенностей регионов. В северных и восточных областях основные ремонтные работы должны завершить уже к середине сентября, тогда как в южных и западных регионах – к концу месяца.

Параллельно формируются запасы топлива. Сейчас на складах энергоисточников находится около 3,5 млн тонн угля, что на 8% больше, чем в аналогичный период прошлого года, а также 143 тыс. тонн мазута.

Для доставки топлива КТЖ выделило около 18,3 тыс. полувагонов. С 15 августа начнет работу республиканский штаб, который будет следить за поставками угля и предотвращать искусственный дефицит и необоснованный рост цен.

Одним из новшеств подготовки к новому отопительному сезону станет внедрение цифровых инструментов контроля. Они позволят отслеживать путь каждой партии угля – от места добычи до региональных складов. В Министерстве энергетики рассчитывают, что это повысит прозрачность поставок, поможет сократить логистические издержки и снизит риски перебоев в обеспечении регионов топливом.

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