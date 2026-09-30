В Казахстане пересмотрят подход к ремонту местных дорог

В Казахстане хотят по-новому планировать ремонт местных дорог. При выборе участков будут учитывать результаты диагностики, фактическое состояние покрытия, транспортную нагрузку, климат и доступность строительных материалов.

Эти вопросы обсуждают в Астане на трехдневном семинаре «Качественные дороги от планирования до эксплуатации». Он продлится до 2 октября.

Какие дороги ремонтировать, будут решать по диагностике

В регионах планируют формировать обоснованные планы дорожных работ. Приоритетные участки хотят определять по результатам обследований, а виды ремонта разграничивать в зависимости от состояния дороги.

Отдельно разберут качество проектирования. Речь идет о предэкспертизе проектов, типовых конструкциях дорожной одежды и BIM-проектировании.

При выборе конструкции дороги должны учитывать состояние основания, транспортную нагрузку, климатические условия и наличие местных материалов.

«В течение трех дней участники рассмотрят вопросы планирования, проектирования строительно-монтажных работ, контроля качества, эксплуатации и цифровизации дорожной сети. Основное внимание будет уделено конкретным проблемам местных дорог и мерам по их устранению», - сказал вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

Проверят битум, щебень и асфальтобетон

Еще одна тема касается качества материалов и уже выполненных работ.

Участники разберут лабораторный контроль, порядок отбора проб и достоверность испытаний. Отдельно обсудят качество битума, щебня и асфальтобетона и действия в случае, если материалы или работы не соответствуют требованиям.

Вопросы касаются не только ремонта. В регионах хотят пересмотреть подход к содержанию уже построенных и отремонтированных дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов.

Обсудят сезонные работы, наличие необходимой техники и материалов и сохранность дорожного полотна. В этот же блок входит контроль за соблюдением ограничений для большегрузного транспорта.

За состоянием дорог будут следить через цифровые системы

На семинаре представят цифровые решения, которые позволяют отслеживать состояние дорожной сети и ход работ, фиксировать недостатки и учитывать эти данные при принятии решений.

В Минтрансе рассчитывают выстроить единый подход ко всему циклу работы с дорогами, начиная с диагностики и выбора приоритетных участков и заканчивая проектированием, строительством, ремонтом и дальнейшим содержанием.

В обсуждении участвуют представители Министерства транспорта, заместители акимов областей и городов республиканского значения, руководители профильных управлений акиматов и других госорганов, представители проектных и подрядных организаций.

Семинар задуман как рабочая площадка для центральных и местных исполнительных органов.

По его итогам должны определить конкретные меры, ответственных и сроки. Для регионов планируют подготовить трехлетний план повышения качества местных автомобильных дорог.