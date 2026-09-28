22 эксперта технадзора уволили за нарушения при дорожных работах

В Казахстане по итогам проверок качества дорожных работ уволены 22 эксперта технического надзора. Еще на 53,4 млн тенге наложены штрафные санкции за ненадлежащий контроль, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В течение 2026 года специалисты компании провели около 50 проверок качества дорожных работ. В результате было выявлено 1 670 дефектов и нарушений.

На сегодняшний день устранен 831 дефект, или 49,8% от общего количества. Работа по остальным замечаниям продолжается.

Среди наиболее распространенных нарушений – ямы, трещины, выбоины, сдвиги асфальтобетонного покрытия и колейность.

По данным «ҚазАвтоЖола», по каждому выявленному факту устанавливаются ответственные лица. В отношении специалистов технического надзора, допустивших ненадлежащий контроль, применены штрафные санкции на общую сумму 53,4 млн тенге. Кроме того, 22 эксперта технадзора уволены.

В компании подчеркнули, что выявление дефекта не означает приемку некачественно выполненной работы. Подрядчикам выдают требования по устранению замечаний, а к ответственным лицам применяют предусмотренные меры.

Проверки дорожных объектов продолжатся по всей республиканской сети.

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