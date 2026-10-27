В Казахстане пересмотрят правила продажи и доставки алкоголя: поручение Бектенова
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В Казахстане намерены ужесточить ответственность за систематические нарушения правил продажи алкоголя и пересмотреть требования к его дистанционной продаже и доставке. Такое поручение дал премьер-министр Олжас Бектенов по итогам заседания межведомственной комиссии, где обсудили рост незаконного оборота спиртного и преступления, совершенные в состоянии опьянения.
За девять месяцев 2026 года в стране выявили 5,6 млн литров алкогольной продукции в незаконном обороте. По данным министра финансов Мади Такиева, это в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При проверках выявляли нарушения в сопроводительных документах и факты подпольного производства спиртного с поддельными акцизными марками.
Что изменится в правилах продажи алкоголя
Олжас Бектенов поручил Министерству финансов подготовить меры по совершенствованию регулирования алкогольного рынка, включая дистанционную торговлю и доставку спиртного.
Отдельное поручение касается предпринимателей, которые систематически нарушают правила продажи алкогольной продукции. Для них предусмотрена проработка более строгой ответственности.
Премьер-министр потребовал перейти к комплексной профилактике правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения. Предлагается создать единый межведомственный механизм контроля за людьми, представляющими повышенную угрозу общественной безопасности и безопасности дорожного движения.
Агентству по финансовому мониторингу совместно с Министерствами внутренних дел и финансов поручено ужесточить уголовно-правовые меры против незаконного производства и оборота контрафактного алкоголя.
Тысячи предпринимателей лишились лицензий
Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что с начала года 4,5 тысячи предпринимателей лишились лицензий. Общая сумма наложенных штрафов составила 932,4 млн теңге.
По представленным данным, полиция выявила девять нарушений законодательства в сфере оборота алкоголя.
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность 10 подпольных цехов по производству спиртного. Изъято 67 тысяч литров спиртосодержащей продукции, расследуются 15 уголовных дел.
Почти 7 тысяч преступлений совершили в состоянии опьянения
По данным Министерства внутренних дел, с начала года зарегистрировали 6,9 тысячи уголовных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Их количество сократилось на 2,5%.
За распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения пресечено более 184 тысяч правонарушений.
Еще свыше 68,7 тысячи человек привлекли к ответственности за нарушения в семейно-бытовой сфере.
Суды вынесли 17,5 тысячи решений о запрете употребления алкоголя.
Принудительное лечение и новые центры помощи
Министру здравоохранения Акмарал Альназаровой поручено проработать совершенствование порядка принудительного лечения граждан с алкогольной зависимостью.
Предстоит пересмотреть правила медицинского освидетельствования, включая подготовку фельдшеров и предоставление им соответствующих полномочий на районном и сельском уровнях. Отдельные поручения касаются обновления лабораторного оборудования и подготовки специалистов.
За девять месяцев 2026 года реабилитацию прошли более 3,6 тысячи пациентов с алкогольной зависимостью. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В регионах открыли семь центров временной адаптации. Теперь в Казахстане действуют 47 таких учреждений общей вместимостью более 700 мест.
Акиматам поручено продолжить развитие сети центров временной адаптации и детоксикации.
При медицинских организациях работают свыше 3,5 тысячи школ здоровья, где граждан консультируют по вопросам здорового образа жизни и предупреждения факторов риска.
Для сокращения употребления алкоголя среди молодежи ведется профилактическая работа с семьями, направленная на раннее выявление факторов риска.
Подготовлен проект Комплексного плана охраны психического здоровья на 2027–2031 годы. Он предусматривает развитие медицинской и социальной реабилитации, раннее выявление зависимостей и межведомственное сопровождение пациентов.
Борьбу с пьянством усилят на уровне ведомств
Министерству внутренних дел поручено активизировать профилактику правонарушений.
Министерство культуры и информации должно расширить разъяснительную работу среди населения. Речь идет о формировании ответственного отношения к употреблению алкоголя и неприятия злоупотребления спиртным, которое становится причиной насилия, семейно-бытовых конфликтов, дорожно-транспортных происшествий и других правонарушений.
Премьер-министр подчеркнул, что принимаемые меры должны быть направлены прежде всего на предупреждение преступлений.
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