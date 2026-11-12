В Казахстане планируют усилить ответственность за использование питьевой воды на автомойках
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В Казахстане намерены ужесточить контроль и ответственность за использование питьевой воды в технических целях, в том числе на автомойках. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов, передает BAQ.KZ.
Во время брифинга журналисты поинтересовались, насколько распространено использование питьевой воды на автомойках и какое наказание может грозить предпринимателям за её нерациональное расходование.
По словам вице-министра, действующие правила предусматривают установку систем оборотного и повторного водоснабжения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих питьевую воду в технических целях, при наличии соответствующего обоснования.
– Будет проводиться работа по дополнительным изменениям законодательных актов, чтобы усилить ответственность и контроль за юридическими лицами, которые используют питьевую воду для технических нужд, – заявил Жандос Салимов.
Какие меры принимаются
Вице-министр сообщил, что Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с бассейновыми водными инспекциями, водоканалами и местными исполнительными органами проводит разъяснительную работу.
Кроме того, уточняются сведения об автомоечных станциях и прорабатывается более широкое внедрение технологий повторного использования воды.
По словам Жандоса Салимова, эта работа также ведётся совместно с Министерством промышленности и строительства.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал прекратить использование питьевой воды на автомойках. Кроме того, мы выяснили, хватит ли Казахстану водных ресурсов и почему важно экономить каждый литр.
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