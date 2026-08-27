В Казахстане изменят систему подготовки будущих учителей

В Казахстане в течение двух лет планируют закрыть 105 образовательных программ подготовки педагогов с устаревшим содержанием. Об этом заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала в интервью газете «Казахстанская правда», передает BAQ.KZ.

Сейчас образовательные программы уже актуализированы в 51 университете.

Кроме того, со следующего года предлагается в пилотном режиме изменить правила поступления на педагогические специальности. Отбор станет двухэтапным: после ЕНТ абитуриенты должны будут пройти дополнительный устный экзамен.

По словам Балаевой, изменения связаны с переходом от решения инфраструктурных проблем школ к повышению качества самого образования.

«Сейчас вопрос смещается внутрь самой школы: чему учат ребенка, соответствует ли программа его возрасту, насколько качественный у него учебник, и кто завтра придет к нему в класс в качестве педагога», – сказала она.

Ранее Аида Балаева назвала повышение качества школьного образования одним из главных направлений. Если в последние годы государство активно решало проблему дефицита ученических мест и строило новые школы, то теперь внимание смещается на содержание обучения.

«Сейчас вопрос смещается внутрь самой школы: чему учат ребенка, соответствует ли программа его возрасту, насколько качественный у него учебник, и кто завтра придет к нему в класс в качестве педагога», – отметила Балаева.

В начальных классах уже пересмотрены 244 учебные цели по математике. В том числе из программ исключаются темы, не соответствующие возрасту детей. Для первоклассников вводится адаптационный период, обновляется содержание языковых дисциплин, увеличивается время на «Әліппе» и «Ана тілі».