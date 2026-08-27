В Казахстане изменят систему подготовки будущих учителей
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В Казахстане в течение двух лет планируют закрыть 105 образовательных программ подготовки педагогов с устаревшим содержанием. Об этом заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала в интервью газете «Казахстанская правда», передает BAQ.KZ.
Сейчас образовательные программы уже актуализированы в 51 университете.
Кроме того, со следующего года предлагается в пилотном режиме изменить правила поступления на педагогические специальности. Отбор станет двухэтапным: после ЕНТ абитуриенты должны будут пройти дополнительный устный экзамен.
По словам Балаевой, изменения связаны с переходом от решения инфраструктурных проблем школ к повышению качества самого образования.
«Сейчас вопрос смещается внутрь самой школы: чему учат ребенка, соответствует ли программа его возрасту, насколько качественный у него учебник, и кто завтра придет к нему в класс в качестве педагога», – сказала она.
Ранее Аида Балаева назвала повышение качества школьного образования одним из главных направлений. Если в последние годы государство активно решало проблему дефицита ученических мест и строило новые школы, то теперь внимание смещается на содержание обучения.
«Сейчас вопрос смещается внутрь самой школы: чему учат ребенка, соответствует ли программа его возрасту, насколько качественный у него учебник, и кто завтра придет к нему в класс в качестве педагога», – отметила Балаева.
В начальных классах уже пересмотрены 244 учебные цели по математике. В том числе из программ исключаются темы, не соответствующие возрасту детей. Для первоклассников вводится адаптационный период, обновляется содержание языковых дисциплин, увеличивается время на «Әліппе» и «Ана тілі».
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