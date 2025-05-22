В Казахстане продолжается рост цен на продукты питания, передает BAQ.KZ. Согласно данным Бюро национальной статистики, за период с 13 по 20 мая социально значимые товары подорожали в среднем на 0,3%. Наибольший рост отмечен на овощи: лук подорожал на 4,2%, морковь - на 3,5%, картофель - на 3,4%. Это уже не первая неделя, когда цены на овощи идут вверх.

Кроме того, зафиксирован рост цен на молочные продукты и бакалею: молоко и кефир подорожали на 0,8%, сахар - на 0,7%, соль - на 0,4%, гречневая крупа - на 0,3%, сливочное масло и говядина - на 0,2%.

В то же время некоторые продукты подешевели. Так, капуста стала дешевле на 2,8%, яйца - на 0,3%, рис - на 0,3%, рожки и творог - на 0,1%. Цены на куриные окорочка, хлеб, муку и подсолнечное масло остались без изменений.

За год социально значимые продукты в Казахстане подорожали в среднем на 7,8%. Но это лишь часть общей картины - под ударом не только еда, но и другие повседневные товары и услуги. Рост цен ощущается всё острее: казахстанцы платят больше за продукты, транспорт, коммунальные услуги и медицину.

Ранее мы сообщали, что цены на овощи взлетели - министры обвинили регионы в провале.