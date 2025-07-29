Казахстан переходит на новый уровень индустриального развития — в стране утверждено 75 новых профессий в рамках Атласа будущего. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, потребность в кадрах по ключевым отраслям, курируемым министерством, составляет около 40 тысяч человек. Для этого формируется обновлённая система профессиональных ориентиров, где упор сделан на цифровые и автоматизированные технологии.

"В секторе металлургии и горной добычи появляются такие специальности, как оператор роботизированной горной техники, разработчик смарт-систем, в машиностроении — специалист по виртуальному прототипированию, а в строительстве — цифровой проектировщик, аналитик Big Data и **дизайнер систем “Умного дома”", — уточнил Шархан.

Особенность новых профессий — высокий уровень автоматизации. Это уже не просто замена ручного труда, а переосмысление роли человека в промышленности. Более 40 профессий уже трансформированы за счёт внедрения цифровых бизнес-процессов.

К примеру, традиционная профессия маляра в машиностроении трансформируется в оператора роботизированных окрасочных систем, а инженер становится не только технарем, но и IT-специалистом, способным работать с 3D-моделями и цифровыми двойниками объектов.

В 2025 году в стране будет введено 190 новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Это приведёт к появлению ещё 8 новых профессий — от инженера по 3D-печати и сварке до операторов современных станков с числовым программным управлением.

Государство адаптирует образовательную систему под эти изменения — разрабатываются новые стандарты обучения, внедряются программы переобучения и повышения квалификации. Кадровый запрос от промышленности — главный ориентир для модернизации техникумов и вузов.

Ранее мы писали о том, что стране потребуются 3 миллиона специалистов, и значительная часть из них будет занята в новых, ранее неизвестных профессиях.