В Казахстане появился антинаркотический сервис с ИИ

В Павлодарской области запустили цифровой сервис Antinarko.kz, где можно получить информацию о профилактике наркоправонарушений, медицинской помощи и предусмотренной законом ответственности. В сервис также встроен консультант на основе искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона.

Презентация проекта состоялась на площадке Ertis Promenade. По данным полиции, Antinarko.kz стал первым в Казахстане антинаркотическим ресурсом такого формата, где для консультаций используются технологии искусственного интеллекта.

Идея создания сервиса принадлежит старшему оперуполномоченному по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Ирине Тимиргалиевой.

«Идея проекта возникла из 11-летнего практического опыта работы и понимания того, что человеку в сложной ситуации прежде всего необходим быстрый и понятный ответ: куда обратиться, где получить помощь и что предусматривает законодательство. Я хотела создать инструмент, который будет доступен в любое время и позволит получить необходимую информацию онлайн», – рассказала она.

На Antinarko.kz пользователи могут найти сведения о медицинских учреждениях и порядке обращения за помощью, узнать об ответственности за нарушения законодательства, а также получить консультацию с помощью ИИ.

В полиции отмечают, что ресурс предназначен для профилактики наркоправонарушений и повышения правовой грамотности. Онлайн-формат должен сделать необходимую информацию и консультационную помощь доступнее для жителей.

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