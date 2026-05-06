Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о комплексных мерах по укреплению обороноспособности страны и повышению престижа военной службы.

По словам Президента, вопросы безопасности и армии остаются ключевыми приоритетами государства.

"Вопросы безопасности, усиления обороноспособности страны, повышения престижа службы – ключевые государственные приоритеты и задачи. В последние годы приняты комплексные меры поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных, специальных органов. В частности, запущены ипотечные программы, проведено поэтапное повышение заработной платы, расширен социальный пакет. Особое внимание уделяется омоложению и укреплению кадрового состава силовых структур", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что государство также делает акцент на развитии военного образования.

"Мною было поручено стимулировать лучших выпускников военных учебных заведений. В Парламенте рассматриваются поправки, которые предусматривают присвоение отличникам учебы звания "старший лейтенант" сразу же после выпуска. В целом, нынешний и следующий годы должны пройти под знаком повышения качества военного образования, – добавил он.

Президент подчеркнул, что укрепление армии напрямую связано с развитием патриотических ценностей.

"Мы должны строить и укреплять общество, где нет места правовому нигилизму, где ценят и чтут настоящих, а не мифических или мнимых героев прошлого и нашего времени. Нравственным ориентиром для молодежи должны быть люди чести и долга, посвятившие свой труд во всех сферах общественной жизни делу служения своей стране и своему народу", – заявил Глава государства.

Отдельное внимание было уделено сохранению памяти о героях.

"В их числе немало военнослужащих, полицейских, спасателей, сотрудников специальных органов, награжденных посмертно медалями и орденами за мужество и героизм. По моей инициативе их имена присваиваются улицам и различным учреждениям. Этот же подход будет применен в отношении ведомственных наград. Одной из первых станет медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника. Наша цель – увековечить память о подвигах наших героев, сохранить в сердцах соотечественников их светлый образ, воспитывать молодежь на примерах истинного мужества, непреклонной стойкости и подлинного патриотизма", – подчеркнул Президент.

Напомним, в 2025 году, в преддверии Дня Республики в Астане состоялся показ фильма "Капитан Байтасов", снятого при поддержке киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова, Государственного центра поддержки национального кино и Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в городе Тараз 12 ноября 2011 года. В тот день капитан полиции Газиз Байтасов пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить террориста и спасти жизни мирных жителей. Этот подвиг полицейского стал символом героизма, патриотизма и преданности.

