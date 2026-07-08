В Казахстане появится цифровая платформа для медицинских туристов
Минздрав намерен внедрить цифровую платформу, единые стандарты качества и систему сопровождения иностранных пациентов.
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Министерство здравоохранения Казахстана разрабатывает единую государственную модель развития медицинского туризма. Она должна объединить существующие сервисы и сделать получение медицинской помощи иностранными гражданами более удобным и прозрачным, передает BAQ.KZ.
Новая модель предусматривает создание цифровой платформы для учета медицинских туристов, запуск системы "одного окна", внедрение единых стандартов качества, а также полное сопровождение иностранных пациентов с понятной маршрутизацией.
Как отметил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, сегодня в Казахстане есть современные клиники и востребованные медицинские услуги, однако отсутствует единая система организации рынка.
"Потенциал системы здравоохранения страны позволяет развивать медицинский туризм, но необходимо выделить основную проблему – отсутствие системной организации рынка медицинского туризма. Есть отдельные клиники, технологии, иностранные пациенты, но нет единого маршрута, понятных пакетов, активного международного продвижения и ответственности каждого региона и каждой организации", – сказал он.
По данным Министерства здравоохранения, с 2021 по 2025 год количество иностранных граждан, приезжающих в Казахстан за медицинской помощью, увеличилось в 4,5 раза. Наибольший рост обеспечили пациенты из России, Китая, Индии и Турции. Также сохраняется стабильный поток пациентов из Кыргызстана и Узбекистана.
Наиболее востребованными направлениями остаются кардиохирургия, нейрохирургия, онкология, репродуктивная медицина, пластическая хирургия, стоматология, высокоточная диагностика, программы Check-up и санаторно-курортное лечение.
Отметим, медицинский туризм рассматривается властями как одно из перспективных направлений развития туристической отрасли. По данным министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, в 2025 году Казахстан посетили около 80 тысяч иностранных пациентов.
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