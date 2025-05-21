В Казахстане предлагают назвать школы нового формата "Келешек мектептері"
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В Минпросвещении предлагают присвоить школам нового формата название "Келешек мектептері". Об этом на брифинге в СЦК заявил глава ведомства Гани Бейсембаев, передает BAQ.KZ.
По словам министра, за последние шесть лет, в Казахстане достигнут беспрецедентный результат – построено более 1000 современных школ на миллион ученических мест.
"Мы создаем не просто здания, а инновационные образовательные пространства, где формируется интеллектуальный и творческий потенциал будущих поколений. Мы предлагаем присвоить школам нового формата название "Келешек мектептері". Это имя отражает миссию этих организаций – стать школами будущего, гарантирующими равные возможности для всех детей Казахстана", - сказал министр.
Ранее в ведомстве рассказали об особенностях "комфортных школ".
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