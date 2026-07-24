Национальная палата предпринимателей «Атамекен» предлагает расширить перечень самозанятых граждан и изменить отдельные механизмы их налогообложения. Об этом сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов на встрече по внесению с изменений и дополнений в Налоговый кодекс, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, сейчас в рамках подготовки поправок в Налоговый кодекс рассматриваются десятки предложений. Они касаются не только налоговых ставок, но и здравоохранения, самозанятости, а также вопросов, связанных с трудовым законодательством.

«У нас десятки предложений. Вопрос здравоохранения - это не одна статья, а целый блок вопросов и изменений. Аналогичная ситуация по вопросу самозанятых», – отметил Жаркенов.

По данным Комитета государственных доходов, в настоящее время в Казахстане насчитывается около 680 тысяч самозанятых, работающих через платформенную занятость. По словам представителя НПП, механизм уже доказал свою эффективность, однако потенциал его значительно выше.

«Мы полагаем, что необходимо поднять вопрос о том, чтобы всё-таки расширить перечень самозанятых. Мы видим, что в серой зоне ещё существенный блок населения находится. И необходимо выводить из серой зоны. Механизм платформенной занятости показал себя с положительной стороны, и мы полагаем, что его необходимо развивать», – сказал он.

Жансая Дуйсебаева

Жаркенов пояснил, что речь идет о людях, которые работают самостоятельно без наемных сотрудников. Среди них – гиды, ремесленники, сборщики вторсырья и представители других профессий. Часть из них зарегистрирована как индивидуальные предприниматели, часть работает без регистрации.

В НПП предлагают предоставить таким гражданам возможность работать в статусе самозанятых без регистрации ИП с уплатой единого платежа в размере 4%.

«Если мы дадим им возможность работать как самозанятым, то для них это будет просто 4%. Без регистрации в качестве ИП. Просто платишь – и ты фактически сразу являешься самозанятым. Это очень удобный механизм», – отметил Жаркенов.

Еще одно предложение касается порядка применения лимита доходов для самозанятых. Сейчас ограничения рассчитываются помесячно, однако в НПП считают, что для сезонных видов деятельности целесообразнее установить годовой лимит.

«Некоторые из них работают сезонно: зимой меньше, летом больше. Если сделать лимит не помесячным, а на год, тогда это тоже многим руки развяжет», – подчеркнул он.

По словам Жаркенова, реализация этих инициатив позволит вывести из теневой экономики еще десятки тысяч человек и упростить условия работы для представителей ряда профессий.

Он также отметил, что многие предложения бизнеса по совершенствованию Налогового кодекса поднимались и ранее, в том числе по вопросам здравоохранения и сельхозтоваропроизводителей, однако их обсуждение продолжается и сейчас.

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