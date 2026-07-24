В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» продолжается обсуждение поправок в новый Налоговый кодекс. Сформированную с учетом предложений бизнеса и согласованную с правительством позицию планируется направить в Парламент Казахстана ориентировочно в сентябре. Об этом сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, среди уже согласованных инициатив - введение стимулирующей меры для бизнеса в виде вычета по корпоративному подоходному налогу на оборудование для нанесения маркировки.

«Одним из ключевых поправок, которые сейчас уже утверждены, являются вопросы компенсации расходов на оборудование по нанесению маркировки. Предполагается вычет в размере 150% по корпоративному подоходному налогу на данное оборудование. Это является одной из стимулирующих мер для того, чтобы способствовать бизнесу», – сказал Жаркенов.

Еще одной важной договоренностью он назвал возвращение прежнего механизма возврата НДС для сельхозтоваропроизводителей. По словам представителя НПП, ранее предложенная редакция Налогового кодекса предусматривала иной порядок, что вызвало обеспокоенность отрасли.

«У нас получилось договориться с правительством, что мы возвращаемся к старому механизму. Это как минимум существенно повлияет на то, чтобы стабилизировать цены», – отметил он.

Жаркенов сообщил, что вопрос обсуждался с Министерством сельского хозяйства, Министерством национальной экономики, Комитетом государственных доходов и депутатами. По итогам переговоров соответствующую норму вынесли на рассмотрение проектного офиса.

При этом он рассказал, что государство также предлагает постепенно отказаться от действующей льготы по НДС для сельхозтоваропроизводителей в течение 7–10 лет. Сейчас эта инициатива находится на стадии обсуждения.

«Это новое предложение со стороны государства. По этому вопросу мы будем дополнительно прорабатывать ситуацию и снова подключать бизнес-сообщество для обсуждения», – подчеркнул заместитель председателя правления НПП.

Он отметил, что представленные поправки пока являются проектом и будут дорабатываться с учетом позиции предпринимателей. Окончательное решение примут после рассмотрения правительством и Парламентом нового созыва Курултая.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии изменений на стоимость товаров, Жаркенов заявил, что напрямую прогнозировать цены нельзя, однако возвращение прежнего механизма возврата НДС должно стать фактором их стабилизации.

По его словам, помимо рассмотренных предложений, продолжается обсуждение вопросов, связанных с самозанятыми, роялти для недропользователей и других инициатив бизнеса. Ожидается, что весь процесс рассмотрения и принятия поправок может занять около полугода.

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