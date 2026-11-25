В Казахстане с начала года зарегистрировали 575 уголовных дел по фактам сталкинга, из которых 193 направили в суд. При этом максимальное наказание за преследование составляет 50 суток ареста. Депутат Курултая Айжан Аймаганова предложила усилить ответственность за сталкинг и разработать дополнительные меры защиты потерпевших, передает BAQ.KZ.

В депутатском запросе она отметила, что уголовную ответственность за сталкинг в Казахстане ввели в 2025 году.

– Преследование может продолжаться несколько месяцев и сопровождаться слежкой, угрозами, психологическим давлением и навязчивыми сообщениями в социальных сетях. Особенно опасны случаи, когда преследование не прекращается даже после вмешательства правоохранительных органов, – сказала Аймаганова.

Депутат напомнила, что 8 сентября в Казахстане была опубликована петиция об ужесточении ответственности за сталкинг.

По её мнению, одного лишь усиления наказания недостаточно. Необходимо также разработать эффективные меры защиты потерпевших и предотвращения повторного преследования.

В связи с этим Аймаганова попросила МВД проанализировать практику применения статьи 115-1 Уголовного кодекса, выяснить причины отказов в регистрации и расследовании фактов систематического преследования, а также разработать единый порядок действий полиции в случаях сталкинга через социальные сети и другие средства связи.

Ранее депутаты Курултая обратились к казахстанцам в преддверии 35-летия Независимости.