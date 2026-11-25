В Казахстане предложили активнее выявлять сталкеров в соцсетях
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане с начала года зарегистрировали 575 уголовных дел по фактам сталкинга, из которых 193 направили в суд. При этом максимальное наказание за преследование составляет 50 суток ареста. Депутат Курултая Айжан Аймаганова предложила усилить ответственность за сталкинг и разработать дополнительные меры защиты потерпевших, передает BAQ.KZ.
В депутатском запросе она отметила, что уголовную ответственность за сталкинг в Казахстане ввели в 2025 году.
– Преследование может продолжаться несколько месяцев и сопровождаться слежкой, угрозами, психологическим давлением и навязчивыми сообщениями в социальных сетях. Особенно опасны случаи, когда преследование не прекращается даже после вмешательства правоохранительных органов, – сказала Аймаганова.
Депутат напомнила, что 8 сентября в Казахстане была опубликована петиция об ужесточении ответственности за сталкинг.
По её мнению, одного лишь усиления наказания недостаточно. Необходимо также разработать эффективные меры защиты потерпевших и предотвращения повторного преследования.
В связи с этим Аймаганова попросила МВД проанализировать практику применения статьи 115-1 Уголовного кодекса, выяснить причины отказов в регистрации и расследовании фактов систематического преследования, а также разработать единый порядок действий полиции в случаях сталкинга через социальные сети и другие средства связи.
Ранее депутаты Курултая обратились к казахстанцам в преддверии 35-летия Независимости.
Самое читаемое
- Связь станет дороже: Beeline, Kcell, Tele2 и Altel готовятся повысить тарифы
- Автобусы нового поколения: Талдыкорган готовится полностью обновить транспортный парк
- Программа реновации: Еще один жилой комплекс ввели в эксплуатацию в Астане
- Более 60 человек погибли при вооружённых нападениях в Нигерии
- Полицейский погиб от огнестрельного ранения в Японии