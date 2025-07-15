На платформе gosrating.com опубликована петиция с призывом к Правительству Казахстана ввести обязательные образовательные программы в школах, направленные на профилактику домашнего насилия. Автор инициативы — Самал Абукызы, передает BAQ.KZ.

Петиция акцентирует внимание на необходимости обучать школьников основам здоровых отношений, уважению к личным границам, согласию и недопустимости любого вида насилия. Образование, по мнению авторов, должно стать ключевым инструментом профилактики.

"Образование — ключ к разрыву цикла насилия и построению безопасного общества для всех граждан Казахстана", — говорится в тексте обращения.

Факты и аргументы:

Домашнее насилие затрагивает каждую восьмую семью, ежегодно фиксируется около 14 тысяч обращений от жертв.

По данным исследований, в наибольшей зоне риска — женщины с низким уровнем образования, безработные и матери с несколькими детьми.

Международный опыт (США, Канада, Европа) демонстрирует эффективность школьных программ, обучающих подростков эмпатии, ненасилию и конструктивному разрешению конфликтов.

В Казахстане уже реализуются отдельные инициативы — например, анимационный проект Bubble Animation от команды Bulbul, однако доступ к ним ограничен и зависит от решения конкретных школ.

Петиция предлагает:

Разработать и ввести национальную программу по обучению здоровым отношениям;

Подготовить педагогов;

Выделить финансирование;

Адаптировать контент под культурный контекст;

Ввести систему оценки эффективности программ.

На момент публикации за инициативу проголосовали 44 человека, 5 — против.

"Инвестиции в такие программы — это вклад в безопасное будущее страны", — подчеркивают авторы.

В мае мы писали о том, что отказ потерпевших от претензий мешает борьбе с домашним насилием, такое заявление сделали в МВД.

В конце июня депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что закон о защите прав женщин и детей от семейно-бытового насилия, принятый в прошлом году, уже приносит ощутимые плоды.