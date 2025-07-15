  • 15 Июля, 14:08
  • BAIGENEWS

В Казахстане предложили ввести школьные уроки против домашнего насилия

Петиция о школьных программах против насилия набирает голоса на gosrating.com.

Сегодня, 12:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39
158
Фото: Unsplash

На платформе gosrating.com опубликована петиция с призывом к Правительству Казахстана ввести обязательные образовательные программы в школах, направленные на профилактику домашнего насилия. Автор инициативы — Самал Абукызы, передает BAQ.KZ.

Петиция акцентирует внимание на необходимости обучать школьников основам здоровых отношений, уважению к личным границам, согласию и недопустимости любого вида насилия. Образование, по мнению авторов, должно стать ключевым инструментом профилактики.

"Образование — ключ к разрыву цикла насилия и построению безопасного общества для всех граждан Казахстана", — говорится в тексте обращения.

Факты и аргументы:

  • Домашнее насилие затрагивает каждую восьмую семью, ежегодно фиксируется около 14 тысяч обращений от жертв.
  • По данным исследований, в наибольшей зоне риска — женщины с низким уровнем образования, безработные и матери с несколькими детьми.
  • Международный опыт (США, Канада, Европа) демонстрирует эффективность школьных программ, обучающих подростков эмпатии, ненасилию и конструктивному разрешению конфликтов.
  • В Казахстане уже реализуются отдельные инициативы — например, анимационный проект Bubble Animation от команды Bulbul, однако доступ к ним ограничен и зависит от решения конкретных школ.

Петиция предлагает:

  • Разработать и ввести национальную программу по обучению здоровым отношениям;
  • Подготовить педагогов;
  • Выделить финансирование;
  • Адаптировать контент под культурный контекст;
  • Ввести систему оценки эффективности программ.

На момент публикации за инициативу проголосовали 44 человека, 5 — против.

"Инвестиции в такие программы — это вклад в безопасное будущее страны", — подчеркивают авторы.

В мае мы писали о том, что отказ потерпевших от претензий мешает борьбе с домашним насилием, такое заявление сделали в МВД.

В конце июня депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что закон о защите прав женщин и детей от семейно-бытового насилия, принятый в прошлом году, уже приносит ощутимые плоды.

Самое читаемое

Наверх