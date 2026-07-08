Комитет государственных доходов усилил контроль за вывозом бензина и дизельного топлива через государственную границу. Меры приняты по поручению Премьер-министра, чтобы пресечь незаконный вывоз ГСМ и не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, передает BAQ.KZ.

Проверки проходят как на автомобильных пунктах пропуска, так и в приграничных районах. Сотрудники КГД также ежедневно следят за ситуацией на внутреннем рынке, анализируя работу автозаправок и мини-нефтеперерабатывающих заводов.

С начала усиленного контроля мобильные группы проверили 122 автоцистерны. В результате было выявлено 392 попытки незаконного вывоза топлива общим объемом более 16 тысяч литров. Чаще всего бензин и дизель прятали в специально оборудованных дополнительных баках или перевозили в канистрах.

Так, 6 июля на пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области пресекли попытку вывезти 1,2 тысячи литров дизельного топлива, скрытого в дополнительном баке грузовика.

А 8 июля в Павлодарской области мобильная группа задержала автомобиль, который перевозил свыше 4 тысяч литров бензина без товаросопроводительных документов.

Кроме того, КГД назначил 103 проверки приграничных автозаправочных станций и мини-НПЗ. В ведомстве заявили, что работа по борьбе с незаконным вывозом топлива будет продолжена.

Читай также: Как дефицит топлива в России отразится на Казахстане: эксперты оценили риски