В Сенате Парламента был принят Закон "Об охране почв" и сопутствующие поправки в законодательство по вопросам земельных отношений и агропромышленного комплекса, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как заявил сенатор Закиржан Кузиев, законопроекты разработаны по инициативе депутатов Парламента и направлены на формирование системной государственной политики в сфере охраны почв, сохранения их плодородия и рационального использования.

По его словам, сегодня почва является одним из ключевых стратегических ресурсов страны, от которого напрямую зависят продовольственная безопасность, устойчивость агропромышленного комплекса, развитие сельских территорий и благосостояние населения.

Сенатор отметил, что изменение климата и антропогенное воздействие приводят к усилению деградации земель и росту угрозы опустынивания.

По данным Министерства сельского хозяйства, из обследованных 53,5 млн гектаров сельхозземель деградации уже подверглись 2,7 млн гектаров.

При этом действующие нормы Земельного и Экологического кодексов не обеспечивают комплексного подхода к охране почв.

"Сегодня почва фактически не рассматривается как самостоятельный объект правового регулирования. Отсутствуют единые правила ее сохранения, системный мониторинг и эффективные механизмы защиты от деградации", – отметил Закиржан Кузиев.

Сенатор подчеркнул, что почва представляет собой сложную биологическую систему, состояние которой напрямую связано с климатом, водными ресурсами и биоразнообразием. Именно она первой реагирует на негативные процессы, включая эрозию, засоление, истощение и загрязнение.

Отдельное внимание в законопроекте уделено научному сопровождению. По словам депутата, без современных исследований невозможно эффективно управлять земельными ресурсами, прогнозировать влияние климатических изменений и обеспечивать устойчивое развитие сельского хозяйства.

Проект закона предусматривает:

введение единых понятий и принципов государственной политики в сфере охраны почв;

четкое разграничение полномочий государственных органов;

создание системы комплексного мониторинга состояния почв;

установление обязательных требований к собственникам земельных участков и землепользователям по сохранению и восстановлению плодородия;

усиление научного обеспечения, включая проведение почвенных обследований, агрохимического анализа и внедрение современных технологий рационального землепользования.

Как отметил сенатор, принятие отдельного закона соответствует международной практике. Аналогичные нормативные акты действуют в ряде стран, включая Германию, Нидерланды, Кыргызстан и Узбекистан.

Сопутствующий законопроект предусматривает внесение изменений в Земельный кодекс и Закон "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" для приведения их в соответствие с новым законом.

Ожидается, что принятие документов позволит повысить эффективность государственного управления в сфере охраны почв, сохранить и восстановить плодородие земель, снизить темпы их деградации, создать условия для устойчивого развития агропромышленного комплекса и укрепить продовольственную безопасность Казахстана.

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