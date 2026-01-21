В Казахстане разрабатывают нацпроект по развитию угольной генерации
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство энергетики приступило к разработке Национального проекта по развитию угольной генерации во исполнение поручения Президента, озвученного на V заседании Национального курултая, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщил министр энергетики Ерлан Аккенжанов на заседании Правительства, в документ будет включено порядка 7,6 ГВт проектов угольной генерации с акцентом на технологии "чистого угля" и соблюдение экологических требований.
"По проектам трёх ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске общей мощностью 960 МВт будет обеспечен полный контроль, сроки их завершения не изменятся. Каждый проект будет детально зафиксирован в Национальном проекте. С учётом высокой энергоёмкости центров обработки данных планы по вводу новых мощностей при необходимости будут пересмотрены в сторону увеличения.", — заявил Ерлан Аккенжанов.
Выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент назвал уголь стратегическим активом нашей страны. Касым-Жомарт Токаев также процитировал Трампа, говоря об угольной генерации Казахстана.
Самое читаемое
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- На каком месте Казахстан среди самых пьющих стран СНГ