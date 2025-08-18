В Казахстане разработали порядок расчета налогооблагаемого дохода для банков
Банковский сектор ждет новшество.
Министерство финансов РК и Национальный банк разработали проект постановления, которое определяет порядок расчёта налогооблагаемого дохода для банков второго уровня, передает BAQ.KZ.
Документ подготовлен в рамках согласования с новым Налоговым кодексом.
Полный текст пока не опубликован, обсуждение проекта продлится до 2 сентября 2025 года.
В пояснении к проекту отмечается, что новая методика позволит более корректно определять доходы банков для начисления корпоративного подоходного налога (КПН) и стимулировать кредитование бизнеса.
С 2025 года ставка КПН для банков второго уровня увеличена с 20 % до 25 %, но доходы от кредитования субъектов предпринимательства остаются по прежней ставке — 20 %.
В новом проекте речь идёт не о пересмотре ставок, а лишь о детализации порядка расчёта налога для банков второго уровня.
Ранее сообщалось, что казахстанские банки обяжут отчитываться по валютной выручке для возврата НДС.
