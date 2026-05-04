В Казахстане разрешили изъятие каспийских тюленей и редкой рыбы
В рамках научных исследований из природы временно изымут каспийских тюленей и редкую рыбу с последующим воспроизводством.
Правительство Казахстана приняло постановление об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в научных целях, передает BAQ.kz.
Согласно документу, подписанному 27 апреля 2026 года, разрешено временное изъятие представителей каспийский тюлень и редких видов рыб для проведения исследований и воспроизводства.
В частности, планируется изъять 66 особей каспийского тюленя. Работы будут проводиться в научных целях, включая мечение животных с последующим возвращением в естественную среду обитания.
Исследования пройдут на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги в Мангистауской и Атырауской областях в период с 27 апреля по 31 декабря 2026 года.
Кроме того, документ предусматривает изъятие до 500 килограммов редкой рыбы - аральский шип. Эти меры направлены на формирование ремонтно-маточного стада и последующее искусственное воспроизводство.
Работы будут проводиться в реках Или и Каратал, а также в районе озеро Балхаш и Капшагайского водохранилища на территории Алматинской области и области Жетысу.
Отмечается, что все мероприятия направлены на сохранение и восстановление популяций редких видов животных.
