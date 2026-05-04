В Казахстане разрешили изъятие каспийских тюленей и редкой рыбы

Правительство Казахстана приняло постановление об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в научных целях, передает BAQ.kz.

Согласно документу, подписанному 27 апреля 2026 года, разрешено временное изъятие представителей каспийский тюлень и редких видов рыб для проведения исследований и воспроизводства.

В частности, планируется изъять 66 особей каспийского тюленя. Работы будут проводиться в научных целях, включая мечение животных с последующим возвращением в естественную среду обитания.

Исследования пройдут на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги в Мангистауской и Атырауской областях в период с 27 апреля по 31 декабря 2026 года.

Кроме того, документ предусматривает изъятие до 500 килограммов редкой рыбы - аральский шип. Эти меры направлены на формирование ремонтно-маточного стада и последующее искусственное воспроизводство.

Работы будут проводиться в реках Или и Каратал, а также в районе озеро Балхаш и Капшагайского водохранилища на территории Алматинской области и области Жетысу.

Отмечается, что все мероприятия направлены на сохранение и восстановление популяций редких видов животных.

