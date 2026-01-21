В Казахстане снизили стоимость авиатоплива для развития авиахабов
Стоимость авиатоплива в казахстанских аэропортах снижена в рамках поручений Президента, данных на V заседании Национального курултая, передаёт BAQ.KZ.
По словам министра энергетики Ерлана Аккенжанова, цена топлива "в крыло" снижена с 1200 до 940 долларов за тонну с дальнейшим целевым снижением до 890 долларов.
"Это позволило улучшить конкурентоспособность и увеличить количество рейсов международных авиакомпаний в отечественных аэропортах. Благодаря снижению цен активизировались рейсы таких авиакомпаний, как Air Atlanta, Hungary Airlines и One Air. Работа в данном направлении будет продолжена", — отметил Ерлан Аккенжанов.
Выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал экономистов и энергетиков из-за ситуации с авиакеросином в стране.
