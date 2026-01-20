Токаев раскритиковал экономистов и энергетиков из-за ситуации с авиакеросином
Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая, говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях, передает BAQ.KZ.
"Страна, производящая сырую нефть в объеме 100 миллионов тонн, не может конкурировать по цене авиакеросина со странами, не занимающимися нефтедобычей. Это разве не абсурд? В этой ситуации у меня есть серьезные претензии к нашим известным экономистам. Впрочем, к энергетикам тоже имеются схожие претензии. Похоже, придется принимать кадровые решения", - сказал Президент.
Напомним, ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.
Отметим, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Президент призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана. Он также выступил за защиту брака и прав граждан.
Кроме того, он высказался о культуре использования флага.
