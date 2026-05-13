В Казахстане создадут оператора по радиоактивным отходам

Согласно документу, определены правовые основы управления радиоактивными отходами, порядок государственного контроля и лицензирования, а также вопросы учета и захоронения радиоактивных отходов, передает BAQ.KZ.

Устанавливается классификация радиоактивных отходов. Основанием для классификации стали источник их происхождения, агрегатное состояние, уровень активности и период полураспада радионуклидов. Кроме того, регламентированы условия и порядок осуществления деятельности в сфере обращения с радиоактивными отходами.

Также законопроект предусматривает создание института национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Он будет выполнять ключевые функции, такие как сбор, транспортировка, переработка, захоронение радиоактивных отходов и проведение долгосрочного мониторинга. Международный опыт показывает, что такие операторы позволяют обеспечить безопасное и централизованное управление отраслью.

Кроме того, депутаты внесли поправки, направленные на уточнение основных определений. Понятие «радиоактивные отходы» расширено за счет включения оборудования, материалов, а также отходов горнодобывающей деятельности. Вводится порядок ведения реестра радиоактивных отходов и кадастра объектов обращения с ними, закрепляется обязанность по первичному учету, а также уточняется ответственность образователей радиоактивных отходов.

