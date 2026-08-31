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В Казахстане создадут новый орган по вопросам нацбезопасности и правопорядк

31 Августа 2026, 14:37
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Акорда 31 Августа 2026, 14:37
31 Августа 2026, 14:37
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Совета Безопасности Аиду Балаеву и обозначил перед ней ряд первоочередных задач, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Одним из ключевых поручений стало создание Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.

Новый государственный орган будет непосредственно подчинен и подотчетен Президенту страны. В сферу его деятельности войдут вопросы обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка.

Ранее сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Аиды Балаевой заместителем председателя Совета Безопасности.

Одновременно Гизат Нурдаулетов был освобожден от должности Секретаря Совета Безопасности Казахстана.

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