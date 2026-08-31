Аида Балаева назначена заместителем председателя Совета Безопасности Казахстана
31 Августа 2026, 14:02
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31 Августа 2026, 14:0231 Августа 2026, 14:02
69Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аиду Балаеву заместителем председателя Совета Безопасности Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующий указ подписал Глава государства.
«Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена Заместителем Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан», – говорится в сообщении Акорды.
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