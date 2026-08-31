Аида Балаева назначена заместителем председателя Совета Безопасности Казахстана

Одновременно стало известно, что Гизат Нурдаулетов освобожден от должности Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан соответствующим указом Главы государства.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев произвел ряд ключевых назначений после начала работы Курултая первого созыва.

Ерлан Карин был назначен Вице-президентом Казахстана. Его кандидатуру Глава государства предварительно внес на рассмотрение Курултая, после чего депутаты дали согласие на назначение. До этого Карин занимал должность первого заместителя Руководителя Администрации Президента.

Также Токаев назначил Олжаса Бектенова Премьер-министром Казахстана. Его кандидатуру также поддержали депутаты Курултая. После назначения Президент провел встречу с Бектеновым и поставил перед Правительством задачи по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению эффективности государственного управления и улучшению благосостояния граждан.

Кроме того, Глава государства принял Вице-президента Ерлана Карина и поручил ему представлять позицию Президента во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами по ключевым вопросам государственной политики.