Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта поручил правительству до конца года разработать национальную образовательную платформу. Она будет обеспечивать создание качественного учебного контента и контроль его соответствия государственным стандартам в условиях внедрения ИИ, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что современные технологии могут сыграть ключевую роль в сокращении разрыва между городом и селом, особенно для малокомплектных школ, а также помочь детям с особыми образовательными потребностями.

"Наша цель — сформировать по-настоящему инклюзивную образовательную среду. Это одно из базовых условий построения Справедливого Казахстана", — отметил Токаев.

Президент предупредил, что при всех возможностях искусственный интеллект не может заменить человека в вопросах качества и воспитательной ценности знаний.

"Даже самые совершенные алгоритмы могут выдавать ошибочный или поверхностный материал. Искусственный интеллект в образовании может быть лишь вспомогательным инструментом. Но за содержание и качество образования должна отвечать не машина, а человек. Учитель остаётся главным гарантом качественного образования", — заявил глава государства.

Токаев также подчеркнул, что Казахстан должен опираться прежде всего на собственные разработки в сфере ИИ, минимизируя риски недобросовестного использования цифрового контента.

Ранее мы сообщали, что глава государства поручил до конца года разработать проект создания университета ИИ.