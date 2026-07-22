В Казахстане стало на 30 тысяч больше людей с постоянной работой

С начала 2026 года в Казахстане 96,4 тыс. человек получили постоянную работу, что более чем на 30 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно количество временно трудоустроенных сократилось почти на 39 тыс. человек, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает BAQ.KZ.

Всего за первое полугодие в стране было трудоустроено 249,6 тыс. человек. При этом почти две трети из них получили именно постоянную занятость, которая обеспечивает стабильный доход и полный пакет социальных гарантий.

В министерстве отмечают, что структура рынка труда постепенно меняется. Если раньше значительная часть трудоустройства приходилась на временные рабочие места, то сегодня акцент смещается на создание долгосрочной занятости. Так, число временно трудоустроенных сократилось с 115,9 тыс. до 76,9 тыс. человек.

Рост числа постоянных рабочих мест связывают с развитием цифровых сервисов Электронной биржи труда, расширением сотрудничества с работодателями, а также реализацией программ профессионального обучения и мер содействия занятости.

Положительную динамику подтверждают и общие показатели рынка труда. По итогам первого квартала 2026 года численность занятого населения достигла 9,39 млн человек, а количество наемных работников увеличилось почти на 150 тыс. Уровень безработицы сохраняется на отметке 4,5%, молодежной безработицы – 3%.

В Минтруда подчеркнули, что дальнейшая работа будет направлена на создание качественных рабочих мест, повышение производительности труда и развитие профессиональных навыков граждан.

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