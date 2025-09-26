С 25 сентября по 30 октября в крупных и региональных торговых сетях Казахстана пройдёт акция "Береке Fest", инициированная Министерством торговли и интеграции. Ее цель – сделать продукцию отечественных производителей доступнее для населения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам заместителя председателя Комитета торговли МТИ Ернура Жаутикбаева, в программе участвуют около 80 торговых сетей по всей стране. С ними подписаны меморандумы, которые ограничивают торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары – она не должна превышать 5-10%.

В рамках акции будут реализовываться мясо, яйца, масло и другие продукты по фиксированным ценам. Так, в Астане килограмм говядины (лопаточно-грудная часть) будет продаваться не дороже 3 300-3 500 тенге, а мякоть – 3 800 тенге за килограмм. Яйца – по цене не выше 55 тенге за штуку.

Акция проводится совместно с акиматами регионов и Министерством сельского хозяйства. Продукты отечественных производителей поступают напрямую в торговые сети, которые берут на себя социальную ответственность по соблюдению ценовой политики.

"Самая основная задача – реализовать продукцию отечественных производителей по доступным ценам. Президент подчеркнул, что сельское хозяйство в этом году собрало большое количество продовольствия. Наша задача – чтобы эта продукция попала напрямую в торговые сети и была доступна казахстанским потребителям", – отметил Жаутикбаев.

Важный элемент программы – государственный контроль за ценами и механизм реакции на нарушения.

"Если на полке и на кассе указаны разные цены, человек может обратиться с официальным обращением в территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей в своем регионе. Мы отреагируем, предусмотрены административные меры", – сказал Ернур Жаутикбаев.

В супермаркетах, участвующих в "Береке Fest", установлены специальные стопперы, баннеры и информационные стенды, чтобы покупатели могли легко ориентироваться и выбирать товары с пониженной наценкой.

Напомним, сегодня министр торговли и интеграции РК Арман Шакалиев посетил супермаркет "Анвар" в Астане, где проверил реализацию социально значимых продуктов питания по акции "Береке Fest".