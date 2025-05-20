Сегодня с железнодорожного вокзала "Нұрлы жол" в Астане состоялся торжественный старт медицинского поезда "Саламатты Қазақстан". За шесть месяцев передвижная "поликлиника на колёсах" проедет свыше 20 тысяч километров, сделав остановки в 123 отдалённых населённых пунктах по всей стране, передает BAQ.KZ.

Как отметил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, проект имеет важное социальное значение: с его помощью десятки тысяч казахстанцев получают квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего аула.

Свыше 90 тысяч человек смогут пройти обследование, получить консультации и, при необходимости, медицинское вмешательство. В составе медпоезда работают 36 врачей различных специальностей — от терапевтов и педиатров до онкологов и кардиологов. Также пациенты могут получить юридическую и медиативную поддержку.

Передвижной медкомплекс оснащён современным оборудованием: УЗИ, ЭКГ, флюорографом, гастрофиброскопом и лабораторией. Врачи оказывают первичную помощь, а также проводят мелкие хирургические вмешательства.

С 2010 года более 800 тысяч человек, включая детей, получили помощь в рамках проекта, а за прошлый год поезд обслужил более 104 тысяч пациентов.

Проект реализуется Министерством здравоохранения РК совместно с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, а также фондом "Samruk-Kazyna Trust".

Расписание остановок опубликовано на сайте: www.medpoezd.kz.

Ранее сообщалось, что жители Астаны смогут следить за приближением скорой помощи онлайн.