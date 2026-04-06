В городе Каскелен Карасайского района стартовало строительство кинопавильона «Dala Stage Creative Tech Park». Проект реализуется при поддержке акимата Алматинской области и международных партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Торжественная церемония ознаменовалась доставкой символической капсулы времени от Джеки Чана – ее вертолетом привезли прямо на стройплощадку. Капсулу встретил режиссер Роберт Кун, который снимет здесь первый фильм – «Доспехи бога 4: Ультиматум».

В мероприятии принял участие аким Алматинской области Марат Султангазиев. Глава региона подписал меморандум с продюсером Джеки Чана Ли Чиу Ва.

Главную роль в фильме «Доспехи бога 4: Ультиматум», съемки которого пройдут на новой площадке, исполнит Джеки Чан. Его продюсер Ли Чиу Ва отметил динамику реализации проекта.

«Еще полгода назад проект находился на стадии обсуждения и планирования. Сегодня достигнутые договоренности уже переходят в практическую плоскость. Мы наблюдаем активное развитие строительства павильона, что не может не радовать. Джеки Чан передает теплые приветствия всем казахстанцам и желает проекту успешной реализации», - подчеркнул он.

Общая территория объекта составит 15 гектаров, площадь застройки – 3 тысячи квадратных метров. Завершение строительства запланировано на август текущего года.

Ожидается, что новый павильон станет важным драйвером развития национальной киноиндустрии, позволит готовить квалифицированные кадры, привлекать инвестиции и создавать конкурентоспособный контент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марат Султангазиев (@marat_sultangaziyev)

