В Каскелене строят павильон для фильма Джеки Чана
Началось строительство кинопавильона Dala Stage, где планируют снимать новый фильм Джеки Чана и развивать креативную индустрию Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Каскелен Карасайского района стартовало строительство кинопавильона «Dala Stage Creative Tech Park». Проект реализуется при поддержке акимата Алматинской области и международных партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Торжественная церемония ознаменовалась доставкой символической капсулы времени от Джеки Чана – ее вертолетом привезли прямо на стройплощадку. Капсулу встретил режиссер Роберт Кун, который снимет здесь первый фильм – «Доспехи бога 4: Ультиматум».
В мероприятии принял участие аким Алматинской области Марат Султангазиев. Глава региона подписал меморандум с продюсером Джеки Чана Ли Чиу Ва.
Главную роль в фильме «Доспехи бога 4: Ультиматум», съемки которого пройдут на новой площадке, исполнит Джеки Чан. Его продюсер Ли Чиу Ва отметил динамику реализации проекта.
«Еще полгода назад проект находился на стадии обсуждения и планирования. Сегодня достигнутые договоренности уже переходят в практическую плоскость. Мы наблюдаем активное развитие строительства павильона, что не может не радовать. Джеки Чан передает теплые приветствия всем казахстанцам и желает проекту успешной реализации», - подчеркнул он.
Общая территория объекта составит 15 гектаров, площадь застройки – 3 тысячи квадратных метров. Завершение строительства запланировано на август текущего года.
Ожидается, что новый павильон станет важным драйвером развития национальной киноиндустрии, позволит готовить квалифицированные кадры, привлекать инвестиции и создавать конкурентоспособный контент.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее мы писали, что Мангистаускую область могут выбрать основной площадкой для съёмок нового фильма с участием мировой кинозвезды Джеки Чана.
