В Казахстане усилят геологоразведку и контроль проектов газопереработки
На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения по усилению геологоразведки и контролю проектов газопереработки, передает BAQ.KZ.
"В рамках растущей потребности страны в энергоресурсах Главой государства было указано на необходимость активизации геологоразведочных работ, освоения новых месторождений углеводородов и обеспечения своевременного запуска крупных газоперерабатывающих заводов. Поручаю Министерству энергетики совместно с Фондом "Самрук-Казына" к концу февраля внести детальный план освоения новых перспективных месторождений нефти и газа. Также Фонду "Самрук-Казына" обеспечить жесткий контроль за соблюдением графика реализации проектов по газопереработке и ежемесячно информировать меня лично",- сказал Бектенов.
Ранее премьер поручил "Самрук-Қазына" заключить контракты по трем ТЭЦ до конца января.
