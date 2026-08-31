В Казахстане усилят подготовку военных специалистов по беспилотникам
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Подготовку специалистов по беспилотным технологиям собираются сделать одним из отдельных направлений военного образования в Казахстане. Новые подходы обсудили руководители военных учебных заведений на сборах в Алматы, передает BAQ.KZ .
На новый учебный год военным вузам поставили задачи по работе с беспилотными системами, цифровыми технологиями и интерактивными форматами обучения. От курсантов ждут не только технических навыков, но и развития командирских и лидерских качеств.
Обсуждение прошло на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Аскара Мустабекова.
В центре внимания оказалась и военная наука. Учебным заведениям предстоит развивать исследовательские проекты и доводить их до практического применения в войсках.
К этой работе привлекли гражданские вузы. Представители КазНУ имени аль-Фараби и Международного университета информационных технологий показали подходы к подготовке специалистов и цифровые решения, которые могут войти в учебный процесс военных.
Отдельно разобрали организацию занятий, подготовку будущих командиров и изменения законодательства в сфере обороны и безопасности.
Новый учебный год должен начаться с конкретных задач и понятных результатов. Важно не только определить направления работы, но и обеспечить их последовательное выполнение на каждом уровне, - отметил Аскар Мустабеков.
После сборов руководители военных учебных заведений посетили Satbayev University. Там им представили технические разработки и научные проекты, которые рассматриваются с точки зрения дальнейшей подготовки специалистов.
Я бы и заголовок делала через беспилотники. Формулировка «определили задачи по развитию военного образования» для ленты слишком протокольная.
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