Сохранение Северного Аральского моря остаётся одним из приоритетов государственной водной политики Казахстана. Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании Правительства, комментируя поручения Президента, озвученные накануне на Национальном курултае, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, Глава государства акцентировал внимание на сохранении Северного Арала и использовании потенциала гидроэнергетики, подчеркнув, что водные ресурсы являются важным резервом надёжности энергетической системы.

"Вопрос сохранения Аральского моря остаётся одним из приоритетных задач государственной водной политики", — отметил Нуржан Нуржигитов.

Министр напомнил, что в прошлом году Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, завершив формирование правовой базы со всеми сопредельными государствами. В рамках этих договорённостей действуют двусторонние комиссии, обеспечивающие координацию водохозяйственной политики.

"Именно благодаря выстроенной водной дипломатии и согласованным режимам работы водохранилищ на реке Сырдарья удалось обеспечить стабильный приток воды в Северное Аральское море даже в маловодный период. В результате объём Северного Арала увеличился с 18,4 млрд кубометров в начале 2023 года до 23 млрд кубометров в настоящее время.", — сообщил министр.

Как отметил министр, сегодня завершается разработка второй фазы проекта по сохранению Северного Аральского моря. Она предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины и повышение уровня моря до 44 метров по Балтийской системе.

"В результате площадь поверхности Северного Арала увеличится до 3 913 квадратных километров, а объём до 34 кубических километров. Срок наполнения моря составит 4-5 лет. Параллельно министерство разрабатывает 167 проектно-сметных документаций по модернизации и автоматизации ирригационных систем Арало-Сырдарьинского бассейна в Туркестанской и Кызылординской областях. В регионе также внедряются водосберегающие технологии: за последние годы они охватили 143,1 тыс. гектаров, что позволило сэкономить около 500 млн кубометров воды", — уточнил он.

Министр добавил, что ведутся переговоры с международными финансовыми организациями по финансированию проекта Кокаральской плотины и всего водохозяйственного комплекса Аральского бассейна. Привлечение средств планируется обеспечить до конца текущего года.

"Сохранение и восстановление Северного Аральского моря остаётся для нас не только экологической, но и социальной, и стратегической задачей", — подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

Ранее Премьер Олжас Бектенов поставил конкретные сроки по экологической повестке. Он отметил, что вопросы Аральского моря находятся в постоянном фокусе внимания Главы государства. Он подчеркнул, что Министерству водных ресурсов необходимо до 30 июня завершить подготовку второй фазы проекта по сохранению Северного Аральского моря, а до конца текущего года решить вопрос финансирования, в том числе с привлечением международных организаций.