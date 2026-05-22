В Казахстане утвердили даты итоговых экзаменов и вручения аттестатов

Министерство просвещения Казахстана утвердило порядок проведения итоговой аттестации в 2025–2026 учебном году, передает BAQ.KZ.

Согласно утвержденному графику, выпускные экзамены для учащихся 9 и 11 классов пройдут в конце мая и июне.

Когда экзамены у девятиклассников

Для учеников 9 классов итоговая аттестация пройдет с 29 мая по 11 июня 2026 года.

Школьникам предстоит сдать четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Когда экзамены у 11 классов

Государственные экзамены для учащихся 11 классов назначены на период со 2 по 15 июня 2026 года.

Выпускники будут сдавать пять экзаменов, один из которых пройдет в устном формате.

Когда будут вручать аттестаты

Торжественные церемонии вручения аттестатов об основном и общем среднем образовании состоятся 17–18 июня 2026 года.

Как уточнили в министерстве, мероприятия по вручению аттестатов должны проводиться в зданиях школ на основании приказа руководителя учебного заведения и по согласованию с родительским комитетом.

Ранее Министерство просвещения Казахстана утвердило поэтапный график приема документов в первый класс на 2026–2027 учебный год. Приемная кампания стартует 27 мая и продлится до 31 августа 2026 года. В этом году запуск системы решили проводить поэтапно - в зависимости от региона. В министерстве объясняют, что такой подход позволит снизить нагрузку на информационные системы и сделать процесс более удобным для родителей.