В Казахстане утверждены новые Правила микрокредитования и лизинга, призванные расширить доступ предпринимателей из сельских населённых пунктов и малых городов к финансовым ресурсам. Соответствующий приказ №53 подписан Заместителем Премьер-Министра — министром национальной экономики РК 16 июня 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

Документ вводит единый порядок предоставления микрокредитов и лизинга для физических и юридических лиц, работающих в сёлах и малых городах. Цель — стимулирование предпринимательства, переработки продукции и сельхозкооперации.

Основные параметры новых условий:

Срок микрокредитования — до 7 лет, для несельскохозяйственных проектов — до 5 лет;

Ставка вознаграждения — не более 2,5% годовых;

Максимальная сумма — до 2 500 МРП (около 9,8 млн тенге), для проектов переработки — до 8 000 МРП;

Условия лизинга техники и оборудования идентичны микрокредитам.

Проекты будут проходить предварительный скрининг на уровне сельских округов, приоритет — инициативам, направленным на создание рабочих мест и развитие переработки сельхозпродукции.

Принятие новых правил — часть комплексного проекта "Ауыл аманаты", реализуемого в рамках государственной политики по устойчивому развитию сельских территорий.

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