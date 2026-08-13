В Казахстане утвердили требования к магистральным этано и пропанопроводам
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В Казахстане утвердили национальный технический регламент для магистральных трубопроводов, по которым будут перевозить этановую и пропановую фракции в сжиженном состоянии. Документ нужен для реализации проекта в Атырауской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минэнерго.
Регламент подписан приказом министра энергетики от 29 июля 2026 года. Он устанавливает обязательные требования к проектированию, инженерным изысканиям, строительству, реконструкции, эксплуатации, консервации и ликвидации таких трубопроводов. Отдельно прописан порядок оценки их соответствия.
Документ распространяется на магистральные линии, по которым этановая и пропановая фракции будут транспортироваться в сжиженном состоянии при давлении насыщенных паров свыше 0,2 МПа при температуре плюс 20 градусов.
Новые нормы разработали под проект строительства этано и пропанопроводов в едином коридоре в Атырауской области. По ним сырье планируют доставлять от объектов «Тенгизшевройла» и строящегося газосепарационного комплекса на месторождении Тенгиз до газохимических предприятий в СЭЗ «НИНТ» Карабатан.
В Минэнерго отмечают, что регламент создает нормативную базу для дальнейшей реализации проекта и закрепляет единые требования к таким магистральным трубопроводам.
Ранее BAQ.KZ писал, что эти этано и пропанопроводы станут первыми подобными объектами на территории стран СНГ. Разработку отдельного регламента начали еще в 2025 году, поскольку действовавшие в Казахстане нормы не учитывали особенности транспортировки этана и пропана в сжиженном состоянии.
В августе прошлого года проект обсуждали на площадке KAZENERGY с участием Минэнерго, «КазМунайГаза», KMG PetroChem, Казстандарта, «КазТрансОйла», СИБУРа и других организаций. Разработчиком документа определили Казстандарт.
Технический регламент вступит в силу через десять календарных дней после первого официального опубликования.
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