В Казахстане обсуждают ужесточение ответственности за деятельность псевдоспециалистов и распространение ложной информации в социальных сетях. Особое внимание уделяется рынку психологических и обучающих услуг, передает BAQ.kz.

Как заявила депутат Айна Мусралимова, в стране уже действует административная ответственность за распространение недостоверной информации, в том числе в социальных сетях.

«В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за распространение ложной информации - штрафы составляют от 30 до 100 МРП», - отметила Айна Мусралимова.

Под ложной информацией понимаются сведения, которые не соответствуют действительности или существенно искажают ее. При этом, если распространение услуг сопровождается введением граждан в заблуждение, такие действия могут квалифицироваться как мошенничество по статье 190 Уголовного кодекса.

Для системного решения проблемы министерство инициировало поправки в законодательство. Они предусматривают обязательство для лиц, оказывающих услуги, подтверждать свою квалификацию.

«Планируется обязать специалистов предоставлять клиентам дипломы или сертификаты, подтверждающие их компетенции», - сообщила депутат.

Отдельно в ходе обсуждения был поднят вопрос ответственности так называемых «псевдопсихологов», не включенных в государственный реестр.

По словам разработчиков законопроекта, в случае причинения вреда здоровью такая деятельность уже подпадает под нормы Уголовного кодекса.

«В зависимости от тяжести причиненного вреда предусмотрены штрафы, исправительные работы и вплоть до лишения свободы», - отметила она в ходе заседания.

Кроме того, сейчас рассматривается введение отдельной административной ответственности за нарушение порядка оказания психологической помощи.

«Мы прорабатываем поправки, которые предусматривают штрафные санкции за нарушение требований законодательства в сфере психологической деятельности. Размеры штрафов пока обсуждаются», - уточнила Айна Мусралимова.

Ожидается, что соответствующие изменения будут доработаны ко второму чтению законопроекта.

Ранее мы писали, что коучам запретят выдавать себя за психологов. В Казахстане планируют четко разграничить деятельность психологов и коучей. Новый законопроект вводит требования к квалификации и запрещает вводить граждан в заблуждение.