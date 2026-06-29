В Казахстане в декрет уходят не только мамы: сколько отцов получают выплаты по уходу за ребенком

В Казахстане оформить отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец. Однако на практике этой возможностью мужчины пользуются крайне редко. В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, кто имеет право на декретный отпуск, как рассчитываются выплаты и почему большинство получателей социальной поддержки по-прежнему составляют женщины.

По данным Министерства труда, за первые пять месяцев 2026 года социальную выплату по уходу за ребенком до полутора лет получили 431 002 человека. При этом 99,8% получателей составили матери, а доля отцов – всего 0,2%. За этот период выплаты были назначены 134 мужчинам. Больше всего таких случаев зарегистрировано в Алматы – 26, Шымкенте – 18 и Астане – 11. Возраст получателей составил от 22 до 53 лет.

Статистика последних лет также показывает постепенное снижение числа отцов, оформивших отпуск по уходу за ребенком:

2021 год – 3134 человека;

2022 год – 1367;

2023 год – 583;

2024 год – 477;

2025 год – 341.

Кто может уйти в отпуск по уходу за ребенком

Согласно статье 100 Трудового кодекса, отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста работодатель обязан предоставить:

матери или отцу (по выбору семьи);

родителю, который воспитывает ребенка один;

родственнику или опекуну, воспитывающему ребенка, оставшегося без попечения родителей;

работнику, усыновившему новорожденного ребенка.

Таким образом, с точки зрения закона права матери и отца полностью равны.

Когда назначают выплаты по беременности и родам

В Министерстве пояснили, что право на социальную выплату по беременности и родам возникает с даты, указанной в листе временной нетрудоспособности.

Именно с этого дня оформляется отпуск по беременности и родам. Для этого будущая мама должна предоставить работодателю больничный лист.

За первые пять месяцев текущего года выплаты по беременности и родам, а также в связи с усыновлением новорожденного ребенка были назначены 70 109 гражданам. Общая сумма выплат составила 72,7 млрд тенге.

Какие выплаты получают семьи после рождения ребенка

После рождения ребенка государство предоставляет несколько видов поддержки.

Единовременное пособие при рождении ребенка

В 2026 году размер выплаты составляет:

на первого, второго и третьего ребенка – 164 350 тенге ;

; на четвертого и каждого последующего – 272 475 тенге.

При рождении двойни, тройни или большего количества детей пособие выплачивается отдельно на каждого ребенка.

Какие выплаты получают неработающие родители

Если родитель официально не работает и не является участником системы обязательного социального страхования, ему ежемесячно выплачивается государственное пособие из республиканского бюджета до достижения ребенком полутора лет.

Размер пособия в 2026 году составляет:

на первого ребенка – 5,76 МРП ;

; на второго – 6,81 МРП ;

; на третьего – 7,85 МРП ;

; на четвертого и последующих – 8,90 МРП.

Как рассчитываются выплаты для работающих родителей

Для официально трудоустроенных граждан, за которых производились социальные отчисления, выплаты рассчитываются иначе.

Социальная выплата по беременности и родам определяется исходя из среднемесячного дохода за последние 12 месяцев, с которого уплачивались социальные отчисления.

Выплата по уходу за ребенком до полутора лет рассчитывается в размере 40% среднемесячного дохода за последние 24 месяца. Для расчета учитываются только доходы, с которых перечислялись обязательные социальные отчисления.

Таким образом, размер социальной выплаты напрямую зависит от официальной заработной платы и полноты уплаты социальных отчислений работодателем.

Какой максимальный размер выплат

При расчете социальных выплат действует установленный законодательством предел.

Среднемесячный доход, учитываемый при назначении выплаты по беременности и родам, не может превышать семь минимальных заработных плат – 595 тысяч тенге.

Соответственно, максимальная ежемесячная выплата по уходу за ребенком составляет 40% от этой суммы – не более 238 тысяч тенге.

Почему выплаты могут задерживаться

По информации Министерства труда, при корректно оформленных документах социальная выплата назначается в течение восьми рабочих дней.

Однако в отдельных случаях срок рассмотрения может быть продлен до 30 рабочих дней. Это происходит, если требуется дополнительная проверка сведений.

Причинами могут стать:

отсутствие или неполная уплата социальных отчислений;

расхождения между социальными и пенсионными отчислениями;

несоответствие данных о доходах;

отсутствие социальных отчислений до постановки женщины на учет по беременности.

В таких случаях Государственный фонд социального страхования запрашивает дополнительные сведения у работодателя, государственных органов или самого заявителя.

Социальные отчисления лучше проверить заранее

В Министерстве рекомендуют заранее убедиться, что работодатель своевременно перечисляет социальные отчисления.

Проверить информацию можно через:

портал eGov.kz;

мобильные приложения банков второго уровня;

отделения Государственной корпорации «Правительство для граждан»;

филиалы Государственного фонда социального страхования.

От полноты и своевременности перечисления социальных отчислений напрямую зависит размер и сроки назначения социальных выплат.

Из декретного отпуска можно выйти досрочно

Согласно Трудовому кодексу, за работником, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, сохраняется рабочее место.

Если сотрудник планирует выйти на работу раньше, он обязан письменно уведомить работодателя не менее чем за один месяц.

В Министерстве подчеркнули, что это требование распространяется на всех работников независимо от пола.

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