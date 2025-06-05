В Казахстане внедряется система паводкового прогнозирования "Таскын"
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Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в новом выпуске программы "Другими словами" рассказал о рекордных объёмах накопленной воды, паводковой ситуации и мерах по обеспечению водной безопасности в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.
Система "Таскын", разработанная по поручению Главы государства после весенних паводков, направлена на раннее прогнозирование водных рисков. Как пояснил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, она не предотвращает сами паводки, но позволяет заранее оценивать их вероятность и возможные последствия.
"Система прогнозирует, что будет, и кто за что отвечает. Её разрабатывали несколько министерств при поддержке нидерландской компании. Министерство водных ресурсов ежедневно вносит данные по водохранилищам - объём воды, притоки, сбросы. Это необходимо, чтобы понимать, когда и сколько воды можно безопасно сбрасывать, и когда может начаться подтопление", - рассказал министр.
По его словам, "Таскын" в перспективе станет основным инструментом для координации действий всех ведомств в сезон паводков и будет интегрирована с данными Министерства экологии и других служб.
Ранее в программе "Другими словами" вице-министр юстиции сообщил о запуске мобильного приложения AISoip, которое позволит гражданам контролировать действия частных судебных исполнителей и оперативно подавать жалобы.
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