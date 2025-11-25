В рамках инициативы Президента "Таза Қазақстан" в стране меняются требования к компаниям в сфере экологии. Теперь весь путь мусора будет прозрачным, а ответственность – персональной, сообщил на заседании Правительства генеральный директор ассоциации Ecojer Рустем Кабжанов, передает BAQ.KZ.

По его словам, вводится единый цифровой учет. Компании будут обязаны отчитываться о движении отходов на каждом этапе – от образования до переработки.

Кроме того, развитие перерабатывающей инфраструктуры позволит существенно снизить нагрузку на полигоны и обеспечит переход к циркулярной экономике. Введение стандартов на вторичные материалы и расширение объектов сортировки, особенно в регионах, создадут условия для формирования устойчивого рынка переработки, который станет экономически привлекательным для бизнеса.

Рустем Кабжанов отметил, что развитие инфраструктуры сортировки и введение стандартов на вторсырье призваны сделать переработку экономически выгодной для бизнеса. Для закрепления новых правил планируется принятие отдельного отраслевого Закона и обновление тарифных механизмов.

"Реализация Концепции позволит существенно сократить объемы захоронения отходов, увеличить долю переработки и вовлечь вторичные ресурсы в экономику. Переход Казахстана к модели циркулярной экономики создаст благоприятные условия для улучшения экологической ситуации и откроет новые возможности для бизнеса", - сказал Рустем Кабжанов.

Ранее сообщалось, что на улучшение системы обращения с отходами выделят 185 млрд тенге.