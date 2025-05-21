Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг. Поправки разработаны правительством в реализацию послания Президента от 2 сентября 2024 года и направлены на совершенствование правовых и организационных основ деятельности государства в сфере ОСМС, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Теперь медицинская помощь будет делиться не только на бесплатную и страховую, но и чётко разграничиваться по видам и объёму.

Министерство здравоохранения получит право определять, какие именно заболевания будут лечить в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи. Это, прежде всего, экстренные случаи, скорая и паллиативная помощь, лечение инфекционных и социально-значимых заболеваний.

А вот первичная медико-санитарная помощь – привычные визиты к терапевту, консультации, диагностика – теперь переедет в систему ОСМС. Тем не менее, по настоянию депутатов, часть этих услуг (например, профилактика и лечение социально значимых заболеваний) останется доступной всем в пакете ГОБМП.

Финансовая сторона вопроса тоже изменилась.

Верхний предел для взносов в систему ОСМС теперь составляет 40 МЗП (примерно 13,8 млн тенге в год) для работодателей и 20 МЗП для работников. За безработных и социально уязвимые категории будет платить государство, точнее, местные бюджеты, исходя из средней зарплаты по региону.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут видеть, как тратятся деньги ОСМС.