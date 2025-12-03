В Казахстане вводят ответственность за ношение никаба в общественных местах – депутат пояснил детали
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов прокомментировал принятия во втором чтении нового единого закона "О профилактике правонарушений", передает BAQ.KZ.
В рамках поправок в Кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное – штраф 10 МРП.
"Общественные места - улицы, подъезды, магазины. Всё это относится к общественным местам. Даже вагоны поезда тоже являются общественными местами", - сказал депутат, комментируя вопрос о том, где будут распространены изменения.
Он также подчеркнул, что закон не направлен против верующих людей.
"Что касается остального, я бы не стал говорить, что это направлено именно против верующих людей. У нас сейчас все носят что-то на лице, молодежь ходит в разных масках. Вот всё это будет нельзя", - сказал депутат.
В рамках законопроекта в Казахстане ужесточат правила использования электрических самокатов. Мажилисмен также рассказал об изменениях в рамках законопроекта.
