Первая в истории Казахстана атомная электростанция получит собственное название, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в Агентстве по атомной энергии. В ведомстве уточнили, что название объекта уже предусмотрено проектом, однако оно пока не определено окончательно.

Мы работаем над этим. Если будут соответствующие предложения, то готовы их рассмотреть, — отметили в агентстве.

Накануне, 8 августа, вблизи села Улькен Алматинской области состоялась церемония запуска подготовительных работ по строительству АЭС. Мероприятие ознаменовало начало инженерно-изыскательского этапа, в ходе которого будут определены ключевые параметры будущей станции.

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, общий объём инвестиций в проект составит порядка 14–15 млрд долларов. Ещё около 1 млрд будет направлено на развитие социальной и современной инфраструктуры в регионе.

Строительство АЭС в Казахстане рассматривается как стратегический шаг для обеспечения энергетической безопасности и диверсификации источников электроэнергии.