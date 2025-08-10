В Казахстане выберут название для первой атомной электростанции
АЭС построят в Алматинской области.
Первая в истории Казахстана атомная электростанция получит собственное название, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в Агентстве по атомной энергии. В ведомстве уточнили, что название объекта уже предусмотрено проектом, однако оно пока не определено окончательно.
Мы работаем над этим. Если будут соответствующие предложения, то готовы их рассмотреть, — отметили в агентстве.
Накануне, 8 августа, вблизи села Улькен Алматинской области состоялась церемония запуска подготовительных работ по строительству АЭС. Мероприятие ознаменовало начало инженерно-изыскательского этапа, в ходе которого будут определены ключевые параметры будущей станции.
По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, общий объём инвестиций в проект составит порядка 14–15 млрд долларов. Ещё около 1 млрд будет направлено на развитие социальной и современной инфраструктуры в регионе.
Строительство АЭС в Казахстане рассматривается как стратегический шаг для обеспечения энергетической безопасности и диверсификации источников электроэнергии.
