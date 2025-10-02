Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что в стране продолжается работа по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в том числе связанных с двойным гражданством, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"По факту двойного гражданства выявлено 693 случая. То есть в таких ситуациях гражданин лишается нашего гражданства", – отметил Лепеха.

Напомним, Конституция Казахстана прямо запрещает двойное гражданство. Недавно депутаты Мажилиса поднимали проблему двойного гражданства. Мажилисмены указали, что, несмотря на закон, на практике многие граждане скрывают наличие второго паспорта, продолжая пользоваться всеми правами и преференциями нашей страны. Даже при выявлении фактов ответственность ограничивается лишь штрафом в размере около 690 тысяч тенге. Депутаты предложили ужесточить наказание вплоть до уголовной ответственности.