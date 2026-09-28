В Казахстане за день зарегистрировали третье землетрясение

В Казахстане днем 28 сентября зарегистрировали уже третье землетрясение за сутки. Новый очаг находился в 254 километрах к юго-востоку от Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Подземные толчки зафиксировали в 13:53 по времени Астаны.

Расчетная интенсивность составила 2-3 балла в селе Нарынкол и 2 балла в Кегене.

Специалисты «Казселезащиты» после землетрясения обследовали русла рек, гидротехнические сооружения, оползнеопасные и селеопасные участки.

Проверили и объекты жизнеобеспечения на возможные повреждения.

По итогам осмотра повреждений не обнаружили. Все объекты работают в штатном режиме.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка остается стабильной.

Утром толчки были в восьми километрах от Алматы

Первое землетрясение 28 сентября зарегистрировали в 09:38. Его эпицентр находился всего в восьми километрах к юго-западу от Алматы.

Тогда расчетная интенсивность составила 2-3 балла в Карасае и Боралдае и 2 балла в Отеген-Батыре.

После утренних толчков специалисты тоже обследовали русла рек, гидротехнические сооружения, оползнеопасные и селеопасные участки и объекты жизнеобеспечения.

Повреждений, разрушений и пострадавших не зафиксировали.