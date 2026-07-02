В Казахстане заблокировали 177 тысяч иностранных карт, связанных с наркобизнесом
МВД вместе с Нацбанком и АФМ усилило контроль за финансовыми каналами наркопреступности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане усиливают борьбу не только с производством и сбытом наркотиков, но и с финансовой инфраструктурой наркобизнеса, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По данным МВД, в систему "Кибернадзор" на блокировку направлены более 15 тысяч противоправных интернет-ресурсов. Эти меры направлены на ограничение доступа к онлайн-магазинам, через которые распространяются наркотики.
Совместно с Национальным банком через Антифрод-центр приостановлены транзакции на 135 млн тенге. Речь идет о 9108 карточных счетах.
Также заблокировано 177 тысяч иностранных платежных карт. Еще 26 тысяч криптокошельков переданы в Агентство по финансовому мониторингу для проверки на предмет отмывания наркодоходов.
"В систему “Кибернадзор” на блокировку направлены более 15 тысяч противоправных интернет-ресурсов. Совместно с Нацбанком через Антифрод-центр приостановлены транзакции на 135 млн тенге. Заблокировано 177 тыс. иностранных платежных карт. 26 тыс. криптокошельков переданы в АФМ для проверки на предмет “отмывания” наркодоходов", - сообщили представители МВД на площадке СЦК.
В ведомстве отмечают, что цифровая среда остается одним из ключевых каналов наркобизнеса. Поэтому работа ведется сразу по нескольким направлениям: блокировка сайтов, контроль подозрительных транзакций, проверка криптокошельков и выявление дропперов.
С сентября 2025 года в Казахстане действует уголовная ответственность за дропперство. С момента введения этой нормы к ответственности привлечены 108 дропперов, из них 73 - в текущем году.
Читай также: Наркобизнес уходит в Telegram: какие меры готовит Правительство
Самое читаемое
- Полицейский всю ночь искал пропавшую школьницу и нашел ее в степи
- Казахстан может поставить России до 50 тысяч тонн бензина - СМИ
- Подозреваемую в хищении 6 млрд тенге казахстанку задержали в Турции
- Эксперты оценили качество бензина в Казахстане: почему без присадок пока не обойтись
- Зараженную древесину из России с опасным жуком уничтожили в Казахстане