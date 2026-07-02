В Казахстане усиливают борьбу не только с производством и сбытом наркотиков, но и с финансовой инфраструктурой наркобизнеса, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным МВД, в систему "Кибернадзор" на блокировку направлены более 15 тысяч противоправных интернет-ресурсов. Эти меры направлены на ограничение доступа к онлайн-магазинам, через которые распространяются наркотики.

Совместно с Национальным банком через Антифрод-центр приостановлены транзакции на 135 млн тенге. Речь идет о 9108 карточных счетах.

Также заблокировано 177 тысяч иностранных платежных карт. Еще 26 тысяч криптокошельков переданы в Агентство по финансовому мониторингу для проверки на предмет отмывания наркодоходов.

"В систему “Кибернадзор” на блокировку направлены более 15 тысяч противоправных интернет-ресурсов. Совместно с Нацбанком через Антифрод-центр приостановлены транзакции на 135 млн тенге. Заблокировано 177 тыс. иностранных платежных карт. 26 тыс. криптокошельков переданы в АФМ для проверки на предмет “отмывания” наркодоходов", - сообщили представители МВД на площадке СЦК.

В ведомстве отмечают, что цифровая среда остается одним из ключевых каналов наркобизнеса. Поэтому работа ведется сразу по нескольким направлениям: блокировка сайтов, контроль подозрительных транзакций, проверка криптокошельков и выявление дропперов.

С сентября 2025 года в Казахстане действует уголовная ответственность за дропперство. С момента введения этой нормы к ответственности привлечены 108 дропперов, из них 73 - в текущем году.

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