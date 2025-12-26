В Казахстане сформированы базовые условия для внедрения инновационных транспортных систем, сообщил на брифинге заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

"Мы начинаем запуск в пилотном режиме, чтобы протестировать и проверить, какие составляющие необходимо доработать. Будет определена зона для безопасной среды тестирования этой технологии. На основе полученных результатов мы разработаем стандарты для дорожной инфраструктуры. По итогам пилотного запуска будут выработаны минимальные требования к дорожной инфраструктуре, необходимые для полноценного функционирования подобных технологий в Казахстане", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее в ведомстве сообщили, что курсы по ИИ для госслужащих в Казахстане планируют сделать обязательными.