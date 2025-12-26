В Казахстане запустят пилотный проект по тестированию беспилотных технологий
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане сформированы базовые условия для внедрения инновационных транспортных систем, сообщил на брифинге заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.
"Мы начинаем запуск в пилотном режиме, чтобы протестировать и проверить, какие составляющие необходимо доработать. Будет определена зона для безопасной среды тестирования этой технологии. На основе полученных результатов мы разработаем стандарты для дорожной инфраструктуры. По итогам пилотного запуска будут выработаны минимальные требования к дорожной инфраструктуре, необходимые для полноценного функционирования подобных технологий в Казахстане", - подчеркнул вице-премьер.
Ранее в ведомстве сообщили, что курсы по ИИ для госслужащих в Казахстане планируют сделать обязательными.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и МРП: что изменится с нового года в Казахстане
- В Мангистауской области временно отменяют междугородние автобусные рейсы
- Минздрав: Направлять средства ОСМС на покупку лекарств не планируется
- Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре оказалась фейком
- Алматы хотят разгрузить за счёт агломерации и ЛРТ: Генплан-2040 проходит публичное обсуждение