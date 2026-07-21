Казахстан завершил защитные мероприятия против стадных саранчовых вредителей. Благодаря обновлению фитосанитарной службы и внедрению современных технологий площадь химических обработок удалось сократить на 42% – с 3,1 млн до 1,8 млн гектаров, при этом повреждений сельскохозяйственных культур не допущено, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что система борьбы с вредителями перешла от реагирования на массовое распространение к раннему выявлению очагов и их оперативной локализации.

Одним из ключевых нововведений стало внедрение единого формата закупок, который охватывает весь цикл работ – от поставки средств защиты растений до проведения химических обработок. Это позволило повысить эффективность мероприятий и сократить бюджетные расходы почти на 2 млрд тенге, или 25% по сравнению с 2024 годом.

Для усиления контроля Минсельхоз внедрил геоинформационную систему FITOCENTRE, которая в режиме реального времени отслеживает фитосанитарную обстановку и помогает оперативно принимать решения.

Кроме того, парк специализированной техники был расширен: закуплены 103 беспилотника, а количество опрыскивающих машин увеличено с 427 до 556 единиц.

В министерстве также сообщили, что фитосанитарная ситуация на приграничных территориях остается стабильной. Случаев миграции стадных саранчовых вредителей не зарегистрировано, а вся необходимая техника находится в постоянной готовности.

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