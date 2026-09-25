В KEGOC объяснили отключения света на юге Казахстана
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Ранним утром 25 сентября часть потребителей в южных регионах Казахстана столкнулась с отключением электроэнергии. Причиной стал аварийный инцидент в энергосистеме Узбекистана, сообщили в KEGOC.
По данным компании, в 05:02 по времени Астаны в энергосистеме соседней страны произошло внезапное отключение генерации суммарной мощностью 1 516 МВт.
Это привело к резкому набросу мощности со стороны Объединенной энергосистемы Центральной Азии и автоматическому разделению транзита «Север – Юг Казахстана».
«Объем ограничений потребителей в энергосистеме Казахстана в момент аварии составил 962 МВт. При этом противоаварийная автоматика отработала в штатном режиме, предотвратив более масштабный блэкаут», – сообщили в KEGOC.
Когда восстановили электроснабжение
После аварии сработала автоматическая частотная разгрузка. Уже к 05:43 была полностью восстановлена параллельная работа Южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана с энергосистемами Центральной Азии.
После этого региональным электросетевым компаниям дали команду снять ограничения и восстановить электроснабжение потребителей.
В KEGOC сообщили, что в настоящее время Единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме.
Похожая ситуация была месяцем ранее, в Алматы. 14 августа произошли масштабные перебои с электроснабжением в Алматы, Алматинской области и ряде других регионов Казахстана. Тогда в Минэнерго причиной назвали резкое изменение перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. После наброса мощности сработала противоаварийная автоматика, в результате чего часть потребителей была временно отключена. В Алматы и Алматинской области ситуация сопровождалась аварийным отключением трех линий электропередачи 500 кВ KEGOC. Объем отключенной нагрузки составил 300 МВт.
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